В ДНР сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Донецком

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В ДНР сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Донецком

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Аверин

В Управлении Народной милиции ДНР сообщили о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах украинских военных в районе Донецка. Отмечается, что силовики ВСУ предприняли попытку сбросить самодельное взрывное устройство с беспилотника в районе населённого пункта Спартак.

Беспилотник противника был обстрелян из стрелкового оружия, в результате чего произошла детонация взрывного устройства в воздухе, — рассказал журналистам начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.

Как подчеркнули представители ДНР, сбить беспилотники удалось при помощи разрешённого минскими соглашениями оружия.

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