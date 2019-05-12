В ДНР сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Донецком

В Управлении Народной милиции ДНР сообщили о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах украинских военных в районе Донецка. Отмечается, что силовики ВСУ предприняли попытку сбросить самодельное взрывное устройство с беспилотника в районе населённого пункта Спартак.

— Беспилотник противника был обстрелян из стрелкового оружия, в результате чего произошла детонация взрывного устройства в воздухе, — рассказал журналистам начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.

Как подчеркнули представители ДНР, сбить беспилотники удалось при помощи разрешённого минскими соглашениями оружия.