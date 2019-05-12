Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

Вооружённые силы Украины провели учения по захвату судов с воздуха и моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Как отмечается, тренировки по захвату судов абордажными группами начались в апреле. Генштаб ВСУ опубликовал кадры, снятые во время учений. По сюжету учений в трюмах и на палубе корабля в условиях ближнего боя был "задержан и уничтожен условный противник".

Ранее Лайф сообщал, что ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" и разведсудно Великобритании HMS Echo H87 провели учения в Чёрном море. Корабли отрабатывали маневрирование и связь по стандартам Североатлантического альянса.