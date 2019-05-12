Далай-лама подарил главным российским буддийским монастырям статуи Будды

Духовный лидер тибетских буддистов далай-лама XIV в завершении учений для буддистов из России в городе Дхарамсала в Индии подарил статуи Будды главным монастырям буддийских регионов России и единственному на северо-западе страны буддийскому храму — дацану Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал представитель далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, для каждого монастыря и храма подаренная далай-ламой статуя Будды является драгоценной святыней.

Как отмечается, 83-летний духовный лидер не стал отменять намеченные встречи с россиянами, несмотря на то что не совсем оправился после болезни и с трудом поднимается на трон.

Напомним, в апреле из-за обострившейся лёгочной инфекции далай-лама, живущий в изгнании с 1959 года, провёл несколько дней в больнице в Дели.