Три человека пострадали при крушении легкомоторного самолёта на дорогу в Уэльсе

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Три человека пострадали при крушении легкомоторного самолёта на дорогу в Уэльсе

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В Уэльсе в районе населённого пункта Абергавенни потерпел крушение легкомоторный самолёт, сообщает телеканал iTV.

Отмечается, что в результате происшествия пострадало три человека. Всем им была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В районе места крушения перекрыто движение автомобилей. Специалисты устанавливают причины падения самолёта.

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