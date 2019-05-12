Три человека пострадали при крушении легкомоторного самолёта на дорогу в Уэльсе

В Уэльсе в районе населённого пункта Абергавенни потерпел крушение легкомоторный самолёт, сообщает телеканал iTV.
Отмечается, что в результате происшествия пострадало три человека. Всем им была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Big crash near Abergavenny.— MINGLES (@Mingles_Bee) 12 мая 2019 г.
Fingers crossed no ones been hurt. 😮☹ pic.twitter.com/XDx8T5DB0e
В районе места крушения перекрыто движение автомобилей. Специалисты устанавливают причины падения самолёта.
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