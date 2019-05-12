В Эстонии перезахоронили останки 143 солдат Красной армии

Некоторые из останков удалось идентифицировать, сейчас специалисты пытаются найти родственников погибших.

Недалеко от Таллина на Маадурском кладбище прошла церемония перезахоронения останков 143 бойцов Красной армии, погибших на территории Эстонии во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает новостное агентство Sputnik Эстония со ссылкой на городскую мэрию.

Отмечается, что память павших советских солдат пришли почтить местные жители, представители посольств России и Белоруссии в Эстонии, включая посла РФ Александра Петрова, а также мэра города Мааду Владимир Архипов.

— Отголоски этой трагедии (Великой Отечественной войны — Прим. Лайфа) мы ощущаем здесь — в городе Маарду, где сегодня земле предаются останки 143 красноармейцев. Это призыв нам, ныне живущим, помнить о том, что они отдали свои жизни ради нас, — сказал Петров.

Также посол отметил, что на сегодняшний день перед специалистами стоит большая задача — найти родственников опознанных солдат, чтобы передать им вещи погибших.

Заметим, что в течение последних 14 лет ежегодно на Маардуском кладбище проходят церемонии перезахоронения останков советских солдат и офицеров, которые пали на территории Эстонии во время Великой Отечественной войны. Всего с 2005 года на кладбище были похоронены останки 1142 солдат. Большинство из них идентифицировать не удалось.