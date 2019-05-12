На Украине рассекретили документы об убийстве националиста Петлюры

Отраслевой государственный архив службы внешней разведки Украины рассекретил почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики в 20–30-х годах XX века. Как отмечается, часть документов касается убийства бывшего лидера украинских националистов Симона Петлюры.

Среди рассекреченных документов есть дипломатические и финансовые бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма и фотографии.

Документы решили предать огласке по случаю столетия образования УНР.

Отметим, Симон Петлюра являлся лидером украинского националистического движения в начале прошлого века, является участником событий гражданской войны на территории современной Украины в 1917-1921 годах. В разное время сотрудничал с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения, чтобы сохранить свою власть и независимость возглавляемого им украинского государства. При этом проводил политику террора по отношению к своим политическим противникам, а также лицам еврейской национальности.

Был убит в Париже 25 мая 1926 года из мести за убийство и преследование евреев. Его убийца Самуил Шварцбард был полностью оправдан французским судом.

Несмотря на список доказанных совершённых преступлений в отношении мирного населения, нынешние украинские власти возводят Симона Петлюру в ранг героя современной Украины. Ранее Лайф сообщал, что в Киеве состоялось торжественное открытие памятной доски Симону Петлюре.