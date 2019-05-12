В Новой Москве сгорело четыре автомобиля — видео

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В Новой Москве сгорело четыре автомобиля — видео

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По предварительным данным, огонь вспыхнул в иномарке из-за замыкания проводки и перекинулся на соседние автомобили.

В Ватутинках в Новой Москве во дворе одного из домов сгорело четыре автомобиля. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как огонь постепенно перекидывается с Renault Logan на рядом стоящие автомобили.

Как стало известно Лайфу, возгорание произошло именно во французской иномарке из-за замыкания проводки. В итоге огонь перекинулся на соседние машины. Две из них сгорели полностью, ещё одна частично.

Сообщение о возгорании поступило в районе 14:00 по московскому времени, а спустя несколько минут огонь был локализован.

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