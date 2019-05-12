Военные Ирана пригрозили США "ударом в голову"

Тегеран нанесёт Вашингтону "удар в голову", если США предпримут какие-либо конкретные силовые действия в отношении Ирана. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, сообщает Reuters.

— Авианосец, на котором не менее 40–50 самолётов и 6000 военнослужащих, был для нас серьёзной угрозой в прошлом, но сейчас... угрозы превратились в возможности, — сказал Хаджизаде.

По словам бригадного генерала Хосейна Салами, который командует Корпусом стражей исламской революции, США начали в регионе психологическую войну.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о подготовке мер для сдерживания Ирана.