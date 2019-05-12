В Литве рецидивист угрожал взорвать избирательный участок на выборах президента

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В Литве рецидивист угрожал взорвать избирательный участок на выборах президента

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Витвицкий

Житель Литвы угрожал взорвать избирательный участок на выборах президента страны. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в целях безопасности участок пришлось закрыть, а людей — эвакуировать. Однако в ходе проверки территории участка информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Позднее был установлен и задержан сообщивший о бомбе мужчина. Задержанный оказался хорошо знаком полицейским. Отмечается, что с его стороны это уже седьмое ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Отметим, что сегодня в Литве выбирают президента страны. На высший пост претендуют девять кандидатов. Для победы одному из них необходимо преодолеть барьер в 50% голосов.

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