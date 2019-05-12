Скончался олимпийский чемпион велогонщик Виктор Манаков

Чемпион летних Олимпийских игр 1980 года в Москве велогонщик Виктор Манаков скончался в возрасте 58 лет. О смерти Манакова сообщили в пресс-центре Федерации велосипедного спорта России.

Как уточняется, несколько дней назад Манаков был доставлен в инфекционную больницу в Москве, где умер утром 12 мая, не приходя в сознание.

Сегодня утром Скоропостижно скончался Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушёл из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнование его супруге Йоланте. RIP Victor u are the one will always be with us! pic.twitter.com/BXxi3yO1sh — Viatcheslav Ekimov (@eki_ekimov) 12 мая 2019 г.

Соболезнования супруге Манакова Йоланте выразил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

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