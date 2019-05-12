Скончался олимпийский чемпион велогонщик Виктор Манаков

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Скончался олимпийский чемпион велогонщик Виктор Манаков

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Фото: © Twitter / eki_ekimov

Чемпион летних Олимпийских игр 1980 года в Москве велогонщик Виктор Манаков скончался в возрасте 58 лет. О смерти Манакова сообщили в пресс-центре Федерации велосипедного спорта России.

Как уточняется, несколько дней назад Манаков был доставлен в инфекционную больницу в Москве, где умер утром 12 мая, не приходя в сознание.

Соболезнования супруге Манакова Йоланте выразил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Ранее Лайф писал о смерти олимпийского чемпиона по хоккею Анатолия Ионова.

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