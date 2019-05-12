Путин назвал причину своих побед в матчах Ночной хоккейной лиги

При этом глава государства подчеркнул, что не придаёт значения результатам хоккейных встреч.

Команда президента России Владимира Путина "Легенды хоккея" часто побеждает благодаря профессионализму своих игроков. Об этом в эфире программы "Вести" телеканала "Россия 1" сообщил сам лидер страны. Глава государства напомнил, что вместе с ним в составе играют одни из лучших российских хоккеистов России. По его мнению, именно это является залогом успеха команды.

— Это не команда Путина, это команда звёзд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть — они же гениально играют, гениально. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причём, — заявил президент России.

Кроме того, Путин добавил, что не придаёт значения результатам, поскольку гала-матчи — товарищеские встречи, а не настоящие соревнования.

Ранее Лайф писал, что Путин в Сочи вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея", которая обыграла соперников из Ночной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 14:7. Глава государства забил девять шайб, глава Минобороны — три.

Вместе с российским лидером играли Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие.