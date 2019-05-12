Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Четыре человека, в том числе двое жандармов, были ранены быком перед началом корриды во Франции. Инцидент произошёл в коммуне Вержез, сообщает Midi Libre.
По данным издания, бык вырвался из загона перед новильядой (коррида, на которой убивают молодого быка. — Прим. Лайфа) и побежал в сторону толпы зрителей.
Один из находившихся на месте проведения корриды жандармов застрелил животное. В результате действий правоохранителя была серьёзно ранена женщина.
#vergeze #feriadurhony— viàOccitanie (@viaOccitanieTV) 12 мая 2019 г.
Un taureau s'échappe lors du débarquement. Il est abattu par la @Gendarmerie 6 blessés. Pronostic vital non engagé. pic.twitter.com/ErnmrNWv0c
Прокурор Нима начал расследование обстоятельств побега быка и применения жандармом оружия.
Ранее Лайф сообщал, что во Франции на "бескровной корриде" бык убил женщину.
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