Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

По предварительной информации, четыре человека пострадали в результате нападения животного, ещё одна женщина была ранена полицейским при попытке застрелить быка.

Четыре человека, в том числе двое жандармов, были ранены быком перед началом корриды во Франции. Инцидент произошёл в коммуне Вержез, сообщает Midi Libre.

По данным издания, бык вырвался из загона перед новильядой (коррида, на которой убивают молодого быка. — Прим. Лайфа) и побежал в сторону толпы зрителей.

Один из находившихся на месте проведения корриды жандармов застрелил животное. В результате действий правоохранителя была серьёзно ранена женщина.

Прокурор Нима начал расследование обстоятельств побега быка и применения жандармом оружия.

Ранее Лайф сообщал, что во Франции на "бескровной корриде" бык убил женщину.