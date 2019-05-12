Адвокат Емельяненко опроверг сообщения, что спортсмен распивал спиртное

В то же время юрист подтвердил Лайфу, что Александр Емельяненко был доставлен в отдел полиции.

Адвокат бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе в беседе с Лайфом опроверг информацию о том, что боец распивал спиртные напитки, за что и был задержан, а также рассказал, где он сейчас находится.

— Он дома уже, недавно с ним разговаривал. Всё нормально у него. Просто их доставили в отдел и тут же отпустили, — заявил правозащитник.

По его словам, Емельяненко не употреблял алкоголь, а делали это другие люди, однако полиция доставила в отдел всех, кто был рядом в этом месте.

Ранее Лайф сообщал, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был в очередной раз задержан полицией за распитие алкогольных напитков в общественном месте. По информации правоохранителей, спортсмен употреблял алкоголь на лавочке возле дома по улице Восточной.