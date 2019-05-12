Биткоин впервые с октября 2018 года превысил отметку в семь тысяч долларов

Эксперты обуславливают рост криптовалюты тем, что крупные держатели цифровых валют могут таким образом привлекать новых покупателей.

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила отметку в семь тысяч долларов впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Максимальная стоимость одной монеты составляла $7500,80. При этом после этого стоимость упала до отметки в $6830,96.

— Биткоин пробил семь тысяч долларов на фоне исключительно негативных новостей — взлома одной из крупнейших бирж, а также развития негативного фона вокруг криптовалют в США, — пояснил член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, передаёт РИА "Новости".

Отметим, что стоимость криптовалюты Ethereum снижается на 1,49% (до 186,96 доллара), а Ripple — на 2,36% (до 0,3108 доллара). Тем временем Bitcoin Cash возрос на 9,13% (до 350,29 доллара).

Также Поярков добавил, что рынок криптовалют очень "манипулятивен", поэтому данный скачок может служить для привлечения новых покупателей. Крупные держатели цифровых валют могут обеспечить этот рост в нужное время, однако, как только покупатели придут в нужном объёме, "киты" начнут продажи и биток сильно просядет.

Ранее Лайф писал, что хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объёму торгов — Binance, похитив биткоины почти на 41 миллион долларов.