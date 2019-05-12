В Кремле анонсировали серию совещаний Путина по вопросам ОПК

С понедельника, 13 мая, президент России Владимир Путин начнёт серию совещаний, посвящённую вопросам Оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Первое пройдёт в Казани. Кроме того, на предстоящей неделе запланировано посещение ещё одного региона. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Да. Подтверждаю. Будет ещё одна региональная поездка, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как уточнил официальный представитель Кремля, пройдут они в новом формате.
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