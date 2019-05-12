В Кремле анонсировали серию совещаний Путина по вопросам ОПК

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В Кремле анонсировали серию совещаний Путина по вопросам ОПК

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Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

С понедельника, 13 мая, президент России Владимир Путин начнёт серию совещаний, посвящённую вопросам Оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Первое пройдёт в Казани. Кроме того, на предстоящей неделе запланировано посещение ещё одного региона. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да. Подтверждаю. Будет ещё одна региональная поездка, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как уточнил официальный представитель Кремля, пройдут они в новом формате.

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