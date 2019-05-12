Емельяненко грубо отреагировал на информацию о своём задержании

Сначала спортсмен вёл диалог бессвязно и с трудом говорил, однако позже смог объяснить, где он.

Российский боец ММА Александр Емельяненко неоднозначно прокомментировал информацию о своём задержании на юге Москвы, передаёт телеканал "Звезда".

Как отмечают в продюсерском центре телеканала, во время телефонного разговора Емельяненко бессвязно разговаривал, а под конец беседы перешёл на грубость.

— Продюсер телеканала "Звезда" открытым текстом разрешил послать меня, вернее, тебя меня, — приводит речь Емельяненко телеканал.

Однако затем продюсеры связались со спортсменом вновь. На этот раз боец отреагировал более сдержанно и прокомментировал ситуацию, заявив, что информация о его задержании ложна.

— Глупости это всё. Я дома, — заключил Емельяненко.

Ранее Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был в очередной раз задержан полицией за распитие алкогольных напитков в общественном месте. В результате сотрудники полиции доставили бойца ММА в местное отделение ОВД и составили административный протокол.