ЛНР и Южная Осетия подписали соглашение о дипотношниях

Отмечается, что документ позволит систематизировать двусторонние отношения между республиками.

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего и глава дипведомства Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между республиками. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Отмечается, что документ позволит систематизировать двусторонние отношения между республиками, а также выстраивать между ними более тесное взаимодействие.

Дмитрий Медоев подчеркнул, что данный шаг поможет расширить и углубить двусторонние отношения ЛНР и Южной Осетии.

— Республика Южная Осетия первой откликнулась на наш призыв о признании ЛНР, и сегодня, к пятилетию ЛНР, наши друзья из Южной Осетии сделали нам ещё один подарок — начало дипломатических отношений, — отметил Владислав Дейнего.