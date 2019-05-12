ЛНР и Южная Осетия подписали соглашение о дипотношниях

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего и глава дипведомства Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между республиками. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Отмечается, что документ позволит систематизировать двусторонние отношения между республиками, а также выстраивать между ними более тесное взаимодействие.
Дмитрий Медоев подчеркнул, что данный шаг поможет расширить и углубить двусторонние отношения ЛНР и Южной Осетии.
— Республика Южная Осетия первой откликнулась на наш призыв о признании ЛНР, и сегодня, к пятилетию ЛНР, наши друзья из Южной Осетии сделали нам ещё один подарок — начало дипломатических отношений, — отметил Владислав Дейнего.
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