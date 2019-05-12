Названы самые продаваемые в России автомобили с "автоматом"

В тройке лидеров нашлось место представителям только одной страны — Южной Кореи.

Составлен рейтинг самых продаваемых новых автомобилей с автоматической трансмиссией в России. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что лидером рейтинга стал седан Kia Rio, его с января по март приобрели 16 тысяч человек. На втором и третьем месте оказались две модели южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai — кроссовер Creta и седан Solaris. Их приобрели 12 и 10,1 тысячи человек соответственно.

Завершают пятёрку в рейтинге японский седан Toyota Camry (8,3 тысячи проданных автомобилей) и немецкий Volkswagen Polo (6,9 тысячи авто).

Кроме того, в топ-10 вошли следующие кроссоверы: KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.

При этом, как отмечают аналитики агентства, доля новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России выросла до 58,7% и достигла рекордного уровня. Согласно данным, по итогам первого квартала 2019 года всего было продано 215,6 тысячи машин.

Ранее Лайф писал, что эксперты назвали десять самых популярных в России автомобилей премиум-класса.