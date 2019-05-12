В СКР опровергли версию об убийстве подростка на Урале наркоманами

Судебно-медицинская экспертиза не подтвердила криминальную версию смерти пятнадцатилетнего школьника в Первоуральске. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульгу сообщает URA.RU.
По словам представителя ведомства, обстоятельства смерти жителя Свердловской области выясняют следователи.
Ранее местная жительница заявила, что ученика девятого класса до смерти забили молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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