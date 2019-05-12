Медики назвали пять неожиданных симптомов диабета

Обратить внимание придётся на множество самых разных аспектов и даже сновидения.

Медики назвали пять неожиданных симптомов, проявление которых может свидетельствовать о наличии диабета у человека, сообщает Everyday Health.

К таковым может относиться изменение кожного покрова у человека. В частности, речь идёт о потемнениях в области шеи, подмышек и паховой области. Не стоит обходить стороной и проблемы с мочеполовой системой, которые могут возникать из-за повреждения кровеносных сосудов.

О заболевании могут свидетельствовать и слишком яркие сны и усиление потливости в ночные часы. Внимание обратить также стоит и на незаживающие раны и порезы.