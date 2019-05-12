В Канаде из-за лесного пожара начали эвакуировать людей

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В Канаде из-за лесного пожара начали эвакуировать людей

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Фото: © Twitter/BCGovFireInfo

Быстро разрастающийся лесной пожар стал причиной эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает CBC.

Как отмечается, площадь пожара составляет более 260 гектаров. В тушении возгорания принимают участие порядка 20 пожарных. По предварительной версии, причиной пожара могла стать человеческая деятельность.

Информации о возможных жертвах, разрушениях и числе эвакуированных пока не поступало.

Ранее Лайф рассказывал, как в Канаде удар молнии вызвал более 140 новых очагов пожаров.

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