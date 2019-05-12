Сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве перевалила за 700 млн рублей

Покупатель самой дорогой недвижимости в Москве обзавёлся сразу несколькими жилыми объектами класса люкс в Строгино.

Самая крупная сделка на столичном рынке недвижимости за первый квартал 2019 года составила 724,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы компании Urbanus.

Отмечается, что самая дорогая сделка состояла из покупки сразу нескольких объектов в коттеджном посёлке "Берег столицы", расположенном на территории Серебряного Бора и состоящем из 52 домов, среди которых есть таунхаусы, виллы и резиденции.

На территории комплекса обустроят небольшой парк, аллеи, собственную набережную, несколько спортивных и детских площадок. Также при ЖК будет личный причал для яхт. Кроме того, владельцам недвижимости класса люкс будут доступны такие услуги, как уборка и бронирование билетов.

При этом даже такое жильё обладает некоторыми минусами, подчёркивает сам застройщик. Во-первых, это отсутствие подземного паркинга, а во-вторых, многомиллионное жильё продаётся без отделки. Таким образом, покупателям элитного посёлка придётся раскошелиться ещё на монтажные и отделочно-ремонтные работы.

Кроме того, отмечает издание, в тройку самых крупных сделок по недвижимости попали одновременная покупка трёх квартир в ЖК "Кутузовский XII" на сумму 483,3 миллиона рублей и приобретение четырёхкомнатной квартиры в доме 15 по Малой Бронной улице.

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