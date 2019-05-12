В Литве завершилось голосование на выборах президента

В Литве явка на президентских выборах к моменту закрытия избирательных участков с учётом проголосовавших заранее граждан составила 56%, сообщает DELFI со ссылкой на данные главной избирательной комиссии.

Первый тур выборов президента Литвы и два референдума — о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев — прошли 12 мая, избирательные участки работали с 7:00 до 20:00.

За пост президента Литвы борется девять кандидатов. Если никто из них не преодолеет барьер в 50% голосов избирателей, то через две недели состоится второй тур выборов.