Названы самые популярные и дешёвые страны для туров по путёвкам

Любопытно, но самые излюбленные места наших соотечественников являются и самыми бюджетными.

Турция, Россия и Тунис являются лидерами по популярности у российских отдыхающих при покупке туристических путёвок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал "Туту.ру".

Отмечается, что на долю турецких курортов приходится 40% всех купленных путёвок в РФ. В пятёрку лидеров вошли также Греция и Кипр, а в топ-10 — Черногория, Абхазия, Испания, Италия и Болгария.

При этом Турция и Тунис, в отличие от большинства направлений, в цене не прибавили, тогда как Греция и вовсе стала дешевле. В это же время отечественные стали дороже на треть, Абхазия прибавила в цене 16%, а Испания — 13%.

Наиболее бюджетными являются путёвки в Турцию и Россию. Пакетный тур в эти страны может стоить 30–35 тысяч рублей. Также отмечается, что наибольшей популярностью пользуются трёхзвёздочные отели (36% всех бронирований приходятся именно на них).