В ОАЭ неизвестные напали на грузовые корабли

Четыре коммерческих судна подверглись "диверсионным операциям" рядом с территориальными водами ОАЭ в Оманском заливе, восточнее эмирата Эль-Фуджайра. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщает агентство WAM.

Как отмечается, были предприняты все необходимые меры, соответствующие органы проводят расследование случившегося.

В результате инцидентов нет пострадавших или погибших, утечки вредных химических веществ или топлива не произошло.

В МИД также опровергли "необоснованные" сообщения о серии взрывов на нефтяных танкерах в порту эмирата Эль-Фуджайра.