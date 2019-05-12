ОАК роботизирует процесс сборки самолётов

В создании новой технологии участвовали российские специалисты из таких вузов, как МАИ, МГУ, МФТИ, МГТУ имени Баумана и других.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует роботизировать процесс сборки гражданских, транспортных и военно-транспортных воздушных судов. Об этом рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Как уточняется, уже летом 2019 года планируют роботизировать линию сборки транспортных самолётов Ил-476 (Ил-76МД-90А).

По словам Ефимова, внедрение технологий позволит значительно упростить процесс.

— Заложенная разработчиками производственная мощность поточной линии позволит собирать до 18 самолётов в год. По сравнению с ранее существующими технологиями это увеличит скорость сборки в четыре раза,— цитируют заммэра "Известия".

Отмечается, что новая технология была создана российскими специалистами из таких вузов, как МАИ, МГУ, МФТИ, МГТУ имени Баумана и других. В данный проект инвестировано более 400 миллионов рублей.