В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Международный песенный конкурс Евровидение стартовал в Тель-Авиве с традиционного дефиле национальных делегаций по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима.
Днём 12 мая в парке Чарльза Клора в южной части городской набережной открылась "деревня Евровидения". По словам организаторов, за всё время проведения конкурса это самый большой подобный комплекс.
Watch tonight's Opening Ceremony event LIVE on our YouTube channel!— Eurovision (@Eurovision) 12 мая 2019 г.
💻 https://t.co/pirUC9hIIs#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/YHHhzFjXQB
Напомним, Россию на песенном конкурсе в 2019 году представляет Сергей Лазарев. Певец выступит 16 мая под номером тринадцать во втором полуфинале конкурса с песней Scream. Финал пройдёт в Тель-Авиве 18 мая.
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