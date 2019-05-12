В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Международный песенный конкурс Евровидение стартовал в Тель-Авиве с традиционного дефиле национальных делегаций по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима.

Днём 12 мая в парке Чарльза Клора в южной части городской набережной открылась "деревня Евровидения". По словам организаторов, за всё время проведения конкурса это самый большой подобный комплекс.

Напомним, Россию на песенном конкурсе в 2019 году представляет Сергей Лазарев. Певец выступит 16 мая под номером тринадцать во втором полуфинале конкурса с песней Scream. Финал пройдёт в Тель-Авиве 18 мая.