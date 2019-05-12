В Китае в результате ДТП погибло 12 человек

По предварительным данным, большинство пострадавших были людьми преклонного возраста.

Двенадцать человек погибли и ещё одиннадцать получили ранения в результате опрокидывания сельскохозяйственного грузовика в провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая. Об этом сообщает пресс-служба города в соцсети Weibo.

Отмечается, что несчастный случай произошёл в посёлке Сунмэнь городского округа Вэньлин в 13:55 по местному времени (8:55 по мск). Машина сельскохозяйственного назначения опрокинулась на бок.

В результате инцидента восемь человек погибли на месте, ещё четверо скончались в больнице. Одиннадцать пострадавших были доставлены в местные отделения клинических больниц Народной больницы провинции Чжэцзян и города Тайчжоу. На данный момент медики оказывают им всю необходимую помощь.

Добавляется, что большинство пострадавших были людьми преклонного возраста.

В настоящий момент продолжается расследование причин происшествия и работы по ликвидации последствий.