В Волгограде горит жилой дом — видео

На территории частного домовладения в Волгограде загорелись двухэтажный жилой дом и склад. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
По предварительным данным, в складском помещении хранились пластиковые материалы.
Как уточняется, общая площадь пожара составляет не менее 800 квадратных метров.
— К ликвидации пожара привлечено более 40 человек 15 единиц техники, из них от МЧС более 30 человек личного состава, 12 единиц техники,— отметили в заявлении пресс-службы областного управления МЧС.
К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.
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