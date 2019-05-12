В Волгограде горит жилой дом — видео

Общая площадь пожара составляет не менее 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.

На территории частного домовладения в Волгограде загорелись двухэтажный жилой дом и склад. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

По предварительным данным, в складском помещении хранились пластиковые материалы.

Как уточняется, общая площадь пожара составляет не менее 800 квадратных метров.

— К ликвидации пожара привлечено более 40 человек 15 единиц техники, из них от МЧС более 30 человек личного состава, 12 единиц техники,— отметили в заявлении пресс-службы областного управления МЧС.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.