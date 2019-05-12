В Волгограде горит жилой дом — видео

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В Волгограде горит жилой дом — видео

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Общая площадь пожара составляет не менее 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.

На территории частного домовладения в Волгограде загорелись двухэтажный жилой дом и склад. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/gorod34" target="_blank"><strong><ins>Волгоград</ins></strong></a></p>

По предварительным данным, в складском помещении хранились пластиковые материалы.

Как уточняется, общая площадь пожара составляет не менее 800 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечено более 40 человек 15 единиц техники, из них от МЧС более 30 человек личного состава, 12 единиц техники,— отметили в заявлении пресс-службы областного управления МЧС.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

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