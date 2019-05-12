Скончался главред агентства "Интерпресс" Александр Николаев

Мужчина потерял сознание на матче "Зенита" и ЦСКА, прибывшие врачи констатировали его смерть.

Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" в Петербурге Александр Николаев скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".

Николаев вместе с коллегами работал на матче "Зенит" — ЦСКА, который сегодня состоялся на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. В какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть фотожурналиста.

На сайте "Зенита" отмечается, что причиной произошедшего стал сердечный приступ. Клуб выразил соболезнования родным и близким журналиста.

Николаев работал в газетах "Моряк Балтики", "Смена", "Час пик". В 1997 году он основал агентство "Интерпресс".