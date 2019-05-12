В Центре по примирению в Сирии сообщили об обстреле четырёх населённых пунктов

В сирийской провинции Латакия боевики за сутки обстреляли четыре населённых пункта. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

— В идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населённых пунктов Сафсафа (трижды), Джубб-эз-Зарур, Дарх-Абу-Асад и Нахшебба провинции Латакия, — цитирует Купчишина ТАСС.

По его словам, Дамаск продолжает амнистию уклонистов, в числе которых беженцы и бывшие боевики.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Боевые действия возобновились в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо. Исламисты предпринимают попытки атаковать населённые пункты и российскую военную базу. Последнее сообщение о стрельбе в провинции Латакия поступило 11 мая.

Ранее сообщалось, что российские военные раздали нуждающимся жителям пригорода Дамаска более двух тонн гуманитарной помощи.