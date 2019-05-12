Судьбу дома в Ростовской области, где взорвался газ, решат в ближайшие дни

На первый взгляд, по словам губернатора региона, можно сказать, что строение далеко не в лучшем состоянии.

Решение о судьбе жилого двухэтажного дома в Ростовской области, где сегодня ночью произошёл взрыв газа, примут в ближайшие два-три дня, информирует правительство региона.

Губернатор области Василий Голубев сказал жильцам, что специалистам поручили в кратчайшие сроки провести обследование дома и сделать заключение о возможности восстановления. По его словам, на первый взгляд можно сказать, что строение далеко не в лучшем состоянии.

— Дому более 36 лет. Некоторые строители уже высказали мнение о необходимости его сноса и строительства нового дома. Мы такое решение примем, скорее всего, буквально до среды. Специалисты попросили два-три дня для подготовки заключения, — отметил он.

Губернатор указал, что на строительство нового дома может уйти до года. Он поручил главе районной администрации представить предложения по временному размещению жителей до предоставления им нового жилья.

Напомним, Голубев пообещал выплатить родственникам погибших по одному миллиону рублей. Материальная помощь также будет оказана раненым.

Взрыв газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области произошёл этой ночью. В результате погибли два человека и пострадали также двое. Лайф показывал фото и видео с места происшествия. По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело.