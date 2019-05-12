Глава "новой церкви" Украины не исключает возможности объединения с униатами

Епифаний Думенко отметил, что союз с Украинской греко-католической церковью возможен путём диалога.

Глава "новой церкви" Епифаний Думенко назвал объединение структуры с Украинской греко-католической церковью "теоретически возможным". Об этом в интервью он сообщает телеканалу Эспрессо.TV.

Согласно его словам, обе церкви сейчас тесно сотрудничают и вплотную обсуждают возможный союз, который напрямую зависит от того, смогут ли греко-католическая и "новая церковь" поддерживать дружеские отношения.

— На встрече с блаженнейшим Святославом (Шевчуком) мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придём к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться, — сказал Епифаний.

По мнению Епифания, в будущем все православные должны объединиться в единой церкви.

Как ранее писал Лайф, главу "новой церкви" Украины избрали в декабре 2018 года. 9 января 2019-го члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. Она создана на основе Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. А в мае между главой "новой церкви" Украины и Филаретом разгорелся конфликт.