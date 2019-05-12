СМИ: В США обнаружили системы С-300

Эксперт предположил, что привезти российские ракетные комплексы в Штаты могли с Украины.

В Сети опубликовали снимок со спутника, на котором запечатлены российские зенитные системы С-300ПТ на американском полигоне, сообщает информационный портал Defence Blog.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США ракетные комплексы С-300 могли привезти с Украины.

— Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300, — передаёт слова Коротченко РИА "Новости".

Он отметил, что данные комплексы были разработаны в 80-х годах прошлого века, следовательно, нет оснований предполагать, что Вашингтон сможет завладеть какими-либо секретными сведениями о российском вооружении.

Ранее Лайф публиковал видео отражения "массированного удара" комплексами С-300.