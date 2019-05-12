Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ

По словам епископа-раскольника, он, как и предстоятель Православной церкви Украины, может созвать собор.

"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор. Он посетовал на то, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний крайне редко с ним общается.

По словам Филарета, с момента создания ПЦУ такое общение состоялось не более пяти раз.

— Разве это общение? Когда ежедневно нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того что нет общения — а оно должно быть, — церковь разделилась, потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить её, — сказал он.

По его словам, он, как и предстоятель Православной церкви Украины, может созвать собор.

При этом Филарет заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата всё ещё существует.

— [Киевский патриархат] есть. Его не надо возвращать. Он существует. Есть патриарх? Если есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть... И будет патриархат. Причём не только будет непризнанным. Придёт время, когда он будет признан, — сказал глава УПЦ (КП).

На вопрос, допускает ли он разделение Православной церкви Украины, Филарет сказал: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Напомним, главу "новой церкви" Украины "митрополита" Епифания избрали в декабре 2018 года. 9 января 2019-го члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

С 1990 по 1992 год Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Московского патриархата, но в дальнейшем архиерейский собор РПЦ лишил его сана за раскольническую деятельность. В 1997 году он был предан анафеме. 11 октября прошлого года Синод Вселенского патриархата Константинополя, рассмотрев апелляцию Филарета, восстановил его в церковном общении как епископа без кафедры ("бывший митрополит Киевский и Галицкий").