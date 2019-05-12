"Новая церковь" Украины выступает в поддержку Зеленского

Глава структуры Епифаний заявил о намерении содействовать новоизбранному президенту в конструктивных действиях.

Глава "новой церкви" Епифаний сообщил, что будет поддерживать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в вопросах, касающихся единства и развития украинского народа. Об этом сообщается на сайте телеканала "Эспрессо.TV", которому Епифаний дал интервью.

— Мы, как украинская церковь, будем поддерживать и президента, и украинское государство в конструктивных действиях. Во всём, что будет касаться единства и развития украинского государства, мы будем работать как партнёры, — заявил Епифаний.

Как ранее сообщал Лайф, новоизбранный президент и глава "новой церкви" Украины встречались, чтобы обсудить конфликт в Донбассе, борьбу с бедностью и коррупцией.