В Каталонии в ДТП с участием 12 машин пострадало 25 человек

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В Каталонии в ДТП с участием 12 машин пострадало 25 человек

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Фото: © Twitter / SEM. Generalitat

По предварительным данным, инцидент спровоцировал возникновение 15-километровой пробки.

В населённом пункте Сан-Садурни-д'Анойя при столкновении 12 машин пострадало по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает газета El Periodico.

Как уточняется, восьмерым пострадавшим оказали помощь на месте, ещё 17 человек госпитализировали.

Отмечается, что инцидент спровоцировал возникновение 15-километровой пробки.

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