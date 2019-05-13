В Каталонии в ДТП с участием 12 машин пострадало 25 человек

По предварительным данным, инцидент спровоцировал возникновение 15-километровой пробки.

В населённом пункте Сан-Садурни-д'Анойя при столкновении 12 машин пострадало по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает газета El Periodico.

Una vintena de ferits en un accident múltiple a l'AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia https://t.co/xeaLZimsZH pic.twitter.com/TC3U16wB5h — NacióDigital (@naciodigital) May 12, 2019

Как уточняется, восьмерым пострадавшим оказали помощь на месте, ещё 17 человек госпитализировали.

Отмечается, что инцидент спровоцировал возникновение 15-километровой пробки.