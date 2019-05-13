В Каталонии в ДТП с участием 12 машин пострадало 25 человек

В населённом пункте Сан-Садурни-д'Анойя при столкновении 12 машин пострадало по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает газета El Periodico.
Una vintena de ferits en un accident múltiple a l'AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia https://t.co/xeaLZimsZH pic.twitter.com/TC3U16wB5h— NacióDigital (@naciodigital) May 12, 2019
Как уточняется, восьмерым пострадавшим оказали помощь на месте, ещё 17 человек госпитализировали.
Отмечается, что инцидент спровоцировал возникновение 15-километровой пробки.
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