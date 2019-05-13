Минск заявил о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отмечает, что переговоры находятся в активной фазе.

Белоруссия продолжает вести диалог с Россией о возмещении убытков бюджета за проведённый РФ налоговый манёвр. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" министр экономики республики Дмитрий Крутой.

— Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа [для страны на 2020 год. — Прим. Лайфа], мы исходим из самых пессимистичных оценок, которые на сегодняшний день есть, — сказал министр.

Согласно словам министра, нет причин отказываться от утверждённых социально-экономических параметров развития страны на текущий год. Подобный прогноз касается ВВП и других макроэкономических параметров.

Среди разногласий сторон — налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила усилить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Согласно заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко, страна потеряла за время налогового манёвра с 2015 года $3,4 млрд.

Минск и Москва до 1 июля должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Стороны уже договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции.

Напомним также, что в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение назвали умышленным. Позднее стало известно, что в Белоруссию уже поступила чистая нефть. В данном случае со стороны Александра Лукашенко прозвучала рекламация в сторону Владимира Путина.