Тунис не намерен подписывать с Евросоюзом соглашение о зоне свободной торговли

В республике полагают, что подписание документа серьёзно навредит местным фермерам и рыболовам из-за "недобросовестной конкуренции" европейцев.

Правительство Туниса не намерено подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, так как оно противоречит интересам страны и её фермеров. Об этом сказал премьер-министр Туниса Юсеф Шахед, слова которого приводит Realites.

— Мы гарантируем, что пока не достигнуто согласие о разработке графика осуществления "Соглашения об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли". В связи с этим никакое соглашение в ущерб интересам страны, а также фермеров и рыболовов подписано не будет, — заявил глава тунисского правительства на конференции, посвящённой национальному Дню сельского хозяйства и рыболовства.

Он добавил, что любое соглашение должно учитывать разницу между Тунисом и Евросоюзом с точки зрения их развития, и подчеркнул, что власти республики принимают все меры для поддержки тунисского сельского хозяйства.

Тунис и Евросоюз сейчас находятся на завершающей стадии обсуждения соглашения, подписание которого планировалось на конец 2019 года. При этом неправительственные организации, профсоюзы страны, а также эксперты-экономисты регулярно критикуют документ, указывая на неприемлемость и губительные последствия для фермеров и рыболовов из-за недобросовестной конкуренции со стороны промышленников и сельскохозяйственников из Европы.