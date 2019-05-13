Пожар в жилом доме в Волгограде ликвидирован

Возгорание на территории частного домовладения в Волгограде удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе в региональном управлении МЧС.

— Силы и средства группировки по тушению пожара составили свыше 60 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС — 47 человек личного состава и 20 единиц техники, — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном двухэтажном жилом доме и на складе в Волгограде пострадала женщина.

Лайф опубликовал видео с места происшествия.