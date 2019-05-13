Экс-президент Северной Македонии поблагодарил жителей страны за доверие

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Экс-президент Северной Македонии поблагодарил жителей страны за доверие

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Фото: © Facebook/ ЃОРГЕ ИВАНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бывший президент Северной Македонии Гёрге Иванов, 12 мая передавший полномочия новому главе государства — Стево Пендаровскому, обратился к гражданам с благодарственной речью. Своё послание он опубликовал в Facebook, приложив к посту фотографию с женой и сыном.

Как уточняется, политик поблагодарил жителей страны за поддержку и признался, что последние десять лет выполнял обязанности президента "с огромной честью, удовольствием и ответственностью".

Оставайтесь в добром здравии и не забывайте, что лишь сплотившись, объединившись и с взаимным уважением мы можем выстроить процветающую и преуспевающую Македонию. Должности приходят и уходят, но человечность остается, — написал он.

Ранее Лайф сообщал, что на президентских выборах в Северной Македонии победил выдвиженец правящего Социал-демократического союза Стево Пендаровски.

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