В МВД Мордовии оправдались за два одинаковых портрета в "Бессмертном полку"

Министерство внутренних дел по Республике Мордовия объяснило, почему министр Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов на акции "Бессмертный полк" 9 Мая несли два одинаковых портрета.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте регионального МВД, руководитель ведомства и прокурор шли в колонне с одинаковыми снимками ветерана Кудашкина, но на одном кадре он подписан как Андрей Матвеевич, а на другом — Матвей Андреевич.

— Это не путаница. Просто наш руководитель дал друзьям возможность нести портрет своего деда. Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева, — приводит РИА "Новости" комментарий источника в пресс-службе мордовского МВД.

Собеседник агентства не смог объяснить, почему портреты одного и того же человека подписаны по-разному. Он заверил, что в понедельник, 13 мая, региональное МВД даст официальный комментарий.