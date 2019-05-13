Иран призвал США покинуть страны Ближнего Востока

Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади, комментируя решение Вашингтона о переброске авианосца Arlington на Ближний Восток, заявил, что США должны убраться с Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство ISNA.

— Это присутствие (США в регионе. — Прим. Лайфа) подошло к концу, и они должны покинуть его, — говорит Ханзади. — Разговор об отправке авианосца в регион Персидского залива не является новым, США стремятся увеличить вероятность войны.

Эскалация конфликта происходит из-за намерения Ирана "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе.