Хор Турецкого в 2020 году расширит гастрольный тур проекта "Песни Победы"

Хор Турецкого и арт-группа Soprano планируют расширить географию концертов с программой "Песни Победы". Об этом рассказал основатель и художественный руководитель коллективов народный артист РФ Михаил Турецкий.

По его словам, со следующего года концерт музыкантов смогут посетить жители Бельгии, Белграда, Софии и Братиславы.

— Следующий год для нас, для России, для стран бывшего СССР очень важен, поскольку это будет год 75-летия освобождения Европы и СССР от фашизма. И мы планируем тур от Волгограда до Берлина, — цитирует Турецкого ТАСС.

Он отметил, что в 2020 году в рамках проекта "Песни Победы: Unity Songs" коллективы будут гастролировать около двух месяцев.

Последний концерт хора Турецкого и "Сопрано" в рамках проекта состоялся 12 мая на площади Жандарменмаркт в Берлине.

Далее артисты отправятся в Циндао, Пекин и Минск.