Президент Австрии заявил, что в стране помнят о погибших за неё советских воинах

Глава государства выразил надежду, что сможет способствовать дальнейшему развитию традиционно хороших отношений Вены и Москвы.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что все австрийцы помнят о советских воинах, отдавших жизнь при освобождении страны от фашистских захватчиков. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

— Все в Австрии знают о жертвах, понесённых русскими солдатами в то время, — указал президент.

Лидер страны добавил, что "об этом напоминает величественный памятник [советским воинам-освободителям] на Шварценбергплаце в Вене". Он уточнил, что при освобождении страны погибло 100 тысяч советских и 10 тысяч американских солдат и что "обе эти страны внесли значительный вклад в освобождение Австрии".

Ван дер Беллен также считает, что сможет способствовать дальнейшему развитию традиционно хороших отношений РФ и Австрии.

— Очень рад, что отношения между Россией и Австрией традиционно хорошие. Я бы сказал, они очень хорошие и имеют длительную историю. Надеюсь, что смогу способствовать их дальнейшему улучшению, — сказал он в преддверии форума "Сочинский диалог".

Президенты РФ и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в июне прошлого года договорились содействовать реализации планов по созданию форума "Сочинский диалог", который должен стать площадкой для контактов и общения между представителями гражданских обществ двух государств. 12 марта 2019 года глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль подписали заявление о создании форума. Согласованы четыре его приоритетных направления: экономика; межвузовское сотрудничество, наука и исследования; музыка, искусство и культура; вопросы развития спорта.