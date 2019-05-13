Германия и Латвия проведут наблюдательный полёт над территорией России

В свою очередь Москва выполнит аналогичные полёты над США и Боснией и Герцеговиной.

Миссия Германии и Латвии с 13 по 17 мая выполнит наблюдательный полёт над Россией и Белоруссией в рамках договора "Открытое небо", сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

— В период с 13 по 17 мая в рамках реализации международного договора по открытому небу миссия Германии и Латвии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка, — поясняется в сообщении.

Российские специалисты проконтролируют соблюдение согласованных параметров полёта и применения наблюдательной аппаратуры.

В свою очередь Россия выполнит наблюдательный полёт над территорией Боснии и Герцеговины (с 13 по 17 мая), а также над США (с 12 по 20 мая), отмечает издание.