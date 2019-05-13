Премьер Литвы признал поражение на выборах президента и объявил об отставке

Баллотировавшийся в президенты Литвы на выборах главы государства премьер-министр Саулюс Сквернялис признал поражение и подтвердил планы подать в отставку с должности главы правительства. Об этом он сказал в эфире национального телевидения.

— Тенденция с подсчётом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, премьера и подам в отставку, — заявил он.

После подсчёта бюллетеней с 1586 из 1972 участков Сквернялис, ранее находившийся на втором месте после экономиста Гитанаса Науседы (31,52%), уступил эту позицию с 22,24% голосов бывшему министру финансов Ингриде Шимоните (26,76%).

Согласно статистике, ни одному из кандидатов, которых всего девять, не удаётся набрать более 50% голосов, как нужно для победы. Это означает, что через две недели состоится второй тур выборов. В него проходят два лидирующих кандидата.