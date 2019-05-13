На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики. Об этом рассказал главный специалист Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР Александр Безгодков.

— К нам приехали звёзды эстрады из братского нам государства. Естественно, эти концерты любимы нашим народом, любимы в нашей республике. Сегодня мы наблюдаем на площади свыше 50 тысяч человек, — цитирует слова Безгодкова РИА "Новости".

При этом он отметил, что республика приветствует присутствие жителей подконтрольных Украине территорий на своих концертах.

По его словам, граждане Незалежной приезжают на мероприятия, так как "не имеют возможности посещать такие концерты на Украине".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.