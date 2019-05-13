В МИД Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, у западных стран найдутся возражения по любому поводу.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT заявил о том, что Запад давит на Белград из-за развития отношений с РФ и другими государствами.

Белграду "уже привычно", что на него давят извне, отметил сербский высокопоставленный дипломат.

— К давлению мы устойчивы. У Запада найдутся возражения по любому поводу. Мы ввели безвиз с Китаем — Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией — Запад против. С Россией — снова против. Подписываем соглашение о свободной торговле с ЕАЭС — тоже недоволен. Причём не устраивают его лишь ситуации, когда отношения налаживает Сербия. Когда с Китаем дружат Венгрия, Хорватия, Германия, Запад не возражает, — пояснил Дачич.

Точно так же, отметил глава МИД Сербии, работают двойные стандарты в отношении газа, идущего по "Северному потоку": мол, "сербам российский газ покупать не следует — он же негативно на них влияет! — а на немцев и других не влияет".

Также Дачич добавил, что Сербия уже начала прокладку 400 км газопровода "Турецкий поток", и выразил надежду, что "в Болгарии всё будет в порядке и не возникнет препятствий". По словам министра, этот газопровод — основная причина давления на Белград, но газ Сербии "больше никто не предлагает".

"Турецкий поток" — проект газопровода из России в Турцию через Чёрное море. Первая нитка, согласно планам, предназначена для поставок российского голубого топлива турецким потребителям, вторая — для газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода запланирован до конца 2019 года.