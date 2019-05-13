Трамп заявил, что США в торговых отношениях с Китаем находятся там, где хотят

Президент отметил, что Вашингтон намерен брать с Пекина десятки миллиардов долларов пошлинами.

Соединённые Штаты Америки находятся в том положении, в котором хотят быть, повышая пошлины на китайскую продукцию. Об этом Дональд Трамп сообщил в своём твиттере.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2019

— Мы находимся именно там, где хотим быть, с Китаем. Помните, что они нарушили договорённости с нами и попытались пересмотреть условия. Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортёры продукции могут сами производить её в США (в идеале) или импортировать её из стран, которые не облагаются пошлинами, — написал президент.

По словам Трампа, Вашингтон направит средства, полученные от Пекина, на развитие сельского хозяйства, часть продукции которого раздадут нуждающимся в "голодающих" странах.

Напомним, что 9–10 мая в Вашингтоне завершился 11-й по счёту раунд китайско-американских торговых переговоров. Несмотря на проходящую встречу, в эти же дни США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено.