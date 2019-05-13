Трамп заявил, что США в торговых отношениях с Китаем находятся там, где хотят

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Трамп заявил, что США в торговых отношениях с Китаем находятся там, где хотят

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Фото: РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Президент отметил, что Вашингтон намерен брать с Пекина десятки миллиардов долларов пошлинами.

Соединённые Штаты Америки находятся в том положении, в котором хотят быть, повышая пошлины на китайскую продукцию. Об этом Дональд Трамп сообщил в своём твиттере.

Мы находимся именно там, где хотим быть, с Китаем. Помните, что они нарушили договорённости с нами и попытались пересмотреть условия. Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортёры продукции могут сами производить её в США (в идеале) или импортировать её из стран, которые не облагаются пошлинами, — написал президент.

По словам Трампа, Вашингтон направит средства, полученные от Пекина, на развитие сельского хозяйства, часть продукции которого раздадут нуждающимся в "голодающих" странах.

Напомним, что 9–10 мая в Вашингтоне завершился 11-й по счёту раунд китайско-американских торговых переговоров. Несмотря на проходящую встречу, в эти же дни США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено.

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